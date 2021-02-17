Esenboğa Havalimanı'nda salgın süresince 25 futbol sahası büyüklüğünde alan dezenfekte edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Esenboğa Havalimanı'nda salgın süresince 25 futbol sahası büyüklüğünde alan dezenfekte edildi

17.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:37
Esenboğa Havalimanı'nda salgın süresince 25 futbol sahası büyüklüğünde alan dezenfekte edildi

Esenboğa Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, salgının başından bu yana 182 bin 500 metrekare alan dezenfekte edildi.

Esenboğa Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, salgının başından bu yana 182 bin 500 metrekare alan dezenfekte edildi.

Esenboğa Havalimanı'nda yolcuların salgın döneminde güvenle seyahat etmeleri için sıkı tedbirler uygulanıyor.

Bu kapsamda, tüm yolcuların vücut sıcaklığı, terminal girişinde termal kamerayla ölçülüyor, yolcular terminale girdikleri andan itibaren her alanda el dezenfektanlarına ulaşabiliyor.

Terminal binası yolcu giriş kapılarından başlanarak kontuarlar, bekleme salonları ve tuvaletler düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

Terminalde yolcular maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde sürekli anonslarla uyarılıyor, havalimanı personeli de salgın kurallarına uyulması için yoğun mesai yapıyor.

Güvenlik noktalarında yolcuların kendilerini güvende hissetmeleri için temassız kontrol sistemi uygulanıyor.

Terminalde yer alan yürüyen bantlar, bekleme bankları, asansörler, çalışma ofisleri düzenli olarak temizleniyor.

"Salgın tamamen kontrol altına alınana kadar tavizsiz mücadele"

Esenboğa Havalimanı Terminal İşletmecisi TAV yetkilileri, salgın sürecinde hijyen ve dezenfeksiyon işlemleri için tonlarca sıvı sabun ve binlerce litre sıvı dezenfektan kullanıldığını, 7/24 esasıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Salgının başından beri 182 bin 500 metrekare alanın (yaklaşık 25 futbol sahası) dezenfekte edildiğini bildiren yetkililer, Kovid-19 salgını tamamen kontrol altına alınana kadar tüm tedbirleri tavizsiz şekilde uygulamayı sürdüreceklerini kaydetti.

"Gönül rahatlığıyla seyahat ediyoruz"

Esenboğa Havalimanı'nı kullanan yolcular da salgına karşı alınan önlemlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Seyahatlerini gönül rahatlığıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan yolcular, terminal binası çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Pervin Buldan Muharrem İnce Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Meryem Uzerli Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Ersun Yanal Metin Oktay Necip Uysal Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kar Tbmm Şehit Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenboğa Havalimanı'nda salgın süresince 25 futbol sahası büyüklüğünde alan dezenfekte edildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 14:40:35. #1.16#
title