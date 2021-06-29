Esenboğa Havalimanı'nda Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda aşı uygulama standı açıldı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda aşı uygulama standı açıldı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekiplerince Esenboğa Havalimanı iç ve dış hatlar terminalinin çıkış kapısında oluşturulan stantta, isteyen havalimanı çalışanları ve yolcuların aşılanmasına başlandı.

Aşılama noktasına gelen vatandaşlar, onay formu düzenlenerek sisteme girişleri yapıldıktan sonra aşılanıyor.

Vatandaşların bir süre istirahat etmesi istenirken herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri hazır bekletiliyor.

Pursaklar İlçe Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mehmet Enes Gökler yaptığı açıklamada, "yerinde aşılama uygulaması" kapsamında 18 yaş üstü tüm vatandaşlar için Ankara'nın birçok noktasında aşılama merkezlerinin kurulduğunu hatırlattı.

Aşı olmak için randevu oluşturmanın çok kolay olduğunu dile getiren Gökler, "Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkin yolu dün olduğu gibi bugün de aşı olmaktır. Vatandaşlar, sistem üzerinden hızlı bir şekilde randevularını alıp beklemeden aşılarını olabiliyorlar. Bizler de vatandaşlarımızı bekletmeden aşılarını yapıyoruz." dedi.

Yerinde aşı hizmetinden faydalananlar da uygulamadan memnun olduklarını belirterek yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ