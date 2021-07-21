Esenboğa Havalimanı'nda bayramın ilk günü 25 bin yolcu ağırlandı
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Esenboğa Havalimanı'nda bayramın ilk günü 25 bin yolcu ağırlandı

Esenboğa Havalimanı'nda bayramın ilk günü 25 bin yolcu ağırlandı
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Esenboğa Havalimanı'nı 25 bin yolcu kullandı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Esenboğa Havalimanı'nı 25 bin yolcu kullandı.

Terminal İşletmecisi TAV yetkililerinden alınan bilgiye göre, Esenboğa Havalimanı'nda Kurban Bayramı'nın ilk günü 25 bin yolcu ağırlandı. Bayram boyunca da Esenboğa üzerinden 100 bin yolcunun taşınması hedefleniyor.

Havalimanının giriş bölümünden itibaren yolcular maske, mesafe ve hijyen kuralları doğrultusunda, TAV ve yer hizmeti Turkish Ground Service (TGS) ekipleri tarafından seyahat öncesi işlemleri yapılarak uçağa yönlendiriliyor.

Terminal binasında yolcu giriş kapılarından başlanarak kontuarlar, bekleme salonları ve tuvaletler de düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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