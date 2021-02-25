Esenboğa Havalimanı'nda 2 dolandırıcılık zanlısı gözaltına alındı
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Esenboğa Havalimanı'nda 2 dolandırıcılık zanlısı gözaltına alındı

25.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:35
Esenboğa Havalimanı'nda 2 dolandırıcılık zanlısı gözaltına alındı

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini savcı veya polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu Esenboğa Havalimanı'nda yakalandı.

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini savcı veya polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu Esenboğa Havalimanı'nda yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla arayarak ulaştıkları mağdurlara kendisini savcı ya da polis olarak tanıtan ve çeşitli bahanelerle paralarını alan 2 şüpheliyi takip etmeye başladı.

Polis ekipleri, mağdurları bankadaki hesaplarından para transferi yapıldığını söyleyerek kandıran zanlıların Esenboğa Havalimanı'ndan Gaziantep'e kaçacaklarını tespit etti.

Zanlılar, Esenboğa Havalimanı'nda operasyonla gözaltına alındı.

Üst ve valizlerindeki aramalarda yaklaşık 90 bin dolar ele geçirilen zanlılar, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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