Esenboğa Havalimanı'nda 2 ayda 3 bin doz aşı

ANKARA İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri, Esenboğa Havalimanı'nda oluşturulan stantta, yaklaşık 2 ayda 3 bin doz aşı yaptı.

ANKARA İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri, Esenboğa Havalimanı'nda oluşturulan stantta, yaklaşık 2 ayda 3 bin doz aşı yaptı.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında, aşılamada kolaylık sağlanması amacıyla havalimanlarında başlatılan aşı uygulaması devam ediyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekiplerinin bu kapsamda Esenboğa Havalimanı iç ve dış hatlar terminalinin çıkış kapısına kurduğu stantta, isteyen havalimanı çalışanları ve yolcuların aşılanması yapılıyor.

'YAKLAŞIK 3 BİN AŞI YAPILDI'Esenboğa Havalimanı'ndaki aşı masası görevlilerinden Akyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Sertan İpek, aşı istasyonunun temmuz ayı başında devreye girdiğini belirterek, "Günde ortalama 40-50 aşı yapıyoruz. Personel dahil özellikle gelen yolcuların aşılanmasında görev alıyoruz. Temmuz başından itibaren bugüne kadar 3 bin civarında aşıyı burada yaptığımızı söyleyebiliriz. Bu masa vatandaşlar için çok pratik bir yöntem oldu. Çünkü hemen aşıya ulaşıp, aşı olup hayatlarına sorunsuz bir şekilde devam ediyorlar. Burada vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Çünkü zaman kaybetmeden, randevu almadan burada aşılarını olabiliyorlar" dedi.Pursaklar İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı görevlilerden hemşire Sevilay Günaydın ise, "Burada vatandaşlarımıza çok güzel bir fırsat sunuldu. Gelen yolcular çok mutlu oluyorlar. Uçaktan iner inmez burada böyle bir standın kurulduğunu görenler, yurt dışından gelenler, 3-4 kişi birden aşılarını yaptırıyorlar. Ülkeye giriş yaptıktan sonra randevu alma konusunda sıkıntıları oluşabilir diye geldiklerinde direkt bu masayı görünce çok hoşnut kalıyorlar" diye konuştu.'AŞI AYAĞIMIZA GELDİ'Havalimanı personeli Abdullah Sabancı (33) da kendisinin uzun zamandır izinde olduğunu ve aşı olup olmama kararsızlığı yaşadığını ifade ederek, "Bugün ilk doz aşımı burada oldum. BioNTech oldum. Bu çok güzel bir uygulama. Bizim için de çok rahat oldu. Hastaneye gitmektense çalıştığımız yerde aşımızı olduk. Aşı ayağımıza geldi. Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederim" dedi.

Havalimanı personeli Süleyman Arslanyürek (27) de standa gelerek 2'nci doz aşısını oldu. Arslanyürek, "Havalimanında böyle bir imkanın olmasından dolayı çok mutluyuz. Dışarıda randevu alırken burada randevusuz bir şekilde hemen gelip aşımızı olmak çok güzel bir şey. Bu hem burada çalışan personeller için hem de yurt dışından gelenler için avantajlı bir uygulama. Aşısını olmayan vatandaşlara kesinlikle aşılarını vurulmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu