Esenboğa Havalimanı, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bayraklarla donatıldı

Esenboğa Havalimanı, bayraklarla ve büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleriyle donatıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla havalimanının birçok yerine dev Türk bayrakları asıldı.

TAV Havalimanları bünyesinde yer alan kültür ve sanat platformunun düzenlediği "TAV Galeri Ankara"da da Atatürk fotoğrafları sergileniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ