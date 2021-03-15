Esenboğa Elektrik, Türkiye'nin en büyük solar portföy sahibi şirketi oldu
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Esenboğa Elektrik, Türkiye'nin en büyük solar portföy sahibi şirketi oldu

15.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:51
Esenboğa Elektrik, Türkiye'nin en büyük solar portföy sahibi şirketi oldu

Esenboğa Elektrik, Kinesis AŞ'ye ait 39 güneş enerjisi santralini (GES) satın alarak kurulu gücünü yüzde 110 artışla 118 megavata taşıdı ve Türkiye'nin en büyük solar portföy sahibi şirketi oldu.

Esenboğa Elektrik, Kinesis AŞ'ye ait 39 güneş enerjisi santralini (GES) satın alarak kurulu gücünü yüzde 110 artışla 118 megavata taşıdı ve Türkiye'nin en büyük solar portföy sahibi şirketi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Esenboğa Elektrik, Kinesis Enerji Yatırımları AŞ'ye ait 39 güneş enerjisi santralini satın almak üzere sözleşme imzaladı.

Buna göre, Konya, Antalya, Ankara, Eskişehir, Adana ve Muğla illerinde işletmede olan toplam 61,68 megavatlık kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerin ürettiği elektrik, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süreyle kilovatsaat başına 13,3 dolar-cent fiyatla devlet alım garantisiyle satılabilecek.

Satın aldığı 39 güneş enerjisi santraliyle kurulu gücünü yüzde 110 artıran Esenboğa Elektrik, 2021'de bu santrallerden yaklaşık 102 milyon 150 bin kilovatsaat üretimle 13 milyon 585 bin 950 dolar satış geliri ve 12 milyon 760 bin dolar net gelir bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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