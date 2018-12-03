Esenboğa'da Rahatsızlanan Endonezyalı Diplomat Yaşamını Yitirdi

Türkiye'de görev yapan Endonezyalı diplomat Sebastionus Sayoga Kadarısman, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

İstanbul'dan uçakla Ankara'ya gelen Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Elçi Yardımcısı olarak görev yapan Sebastionus Sayoga Kadarısman, Esenboğa Havalimanı'nda rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Kadarısman, havaalanındaki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Kadarısman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.