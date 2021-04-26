Esen'den Antalyaspor'a bayrak desteği

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalyaspor'un bayrak kampanyasına destek vererek, Konyaaltı'nın caddelerini Antalyaspor bayraklarıyla donattı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalyaspor'un bayrak kampanyasına destek vererek, Konyaaltı'nın caddelerini Antalyaspor bayraklarıyla donattı.

Antalyaspor'un 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesinde şehre heyecan katmak için başlatılan bayrak kampanyasına Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'den destek geldi. Kampanyaya 20 büyük bayrak alarak katılan Esen, Konyaaltı'nın caddelerini Antalyaspor bayraklarıyla donattırdı. Semih Esen, bayrak kampanyasıyla kulübün hem maddi gelir kazanacağını, hem de şehrin kupa finali öncesi bayraklarla süslenmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Antalyaspor'un şehrin en önemli markalarından biri olduğunu belirten Esen, "21 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupasında finale yükselen Antalyaspor, 55 yıllık tarihinde ikinci kez Türkiye Kupası finali oynayacak. Şehrin kupa finali öncesi havaya girmesi takıma motive eder. Bizler de bayrak kampanyasıyla takımımıza destek oluyoruz. Final maçını alarak, Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı