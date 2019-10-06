Esen, Bucaklıların Tarhana Buluşması'na katıldı

06.10.2019 14:26

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin 'Geleneksel Tarhana' etkinliğinde Bucaklılarla bir araya geldi.



Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Kültür ve İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Enver Yiğit ve dernek üyeleri katıldı. Esen, Bucak'ın geleneksel tarhanasını tadarak, vatandaşlarla sohbet etti. Dernek Başkanı Enver Yiğit, Başkan Semih Esen'e katılımlarından dolayı teşekkür etti.



"Bucak ekonomiye katkı sağlıyor"



Esen, Bucak tarhanasının diğer tarhanalardan ufak bir fark içerdiğini belirterek, "Geleneğinizi yaşattığınız bu güzel etkinlikte sizlerle olmaktan dolayı mutluyum. Bucak, üretici insanların, ticarete- sanayiye yatkın ve bu yönde zekası gelişmiş insanların oturduğu bir yer. Bu nesilden nesile bir gelenek şeklinde de gelmiş. Bucak, üretim ve ticareti ile ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Büyük sanayi tesislerinin olduğu ilçeleri çıkartırsak, Bucak kadar ülke ekonomisine katkı sağlayan küçük bir ilçe yoktur" dedi.



Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Enver Yiğit, Başkan Semih Esen'e günün anısına plaket takdim etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA