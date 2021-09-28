ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 28 Eylül 2021

ABONE OL 'ESEN BEBE' HİZMETİMİZ İÇİN YENİ İŞ BİRLİĞİ Esenler Belediyesi'nin yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü ve yeni doğan bir bebeğin ihtiyaç duyduğu tüm malzemelerini kapsayan bir çantanın da hediye edildiği 'Esen Bebe' projesi yeni bir boyut daha kazandı.

Projeye katılan anne adaylarına 'Anne Oluyorum' eğitimleri de verilmeye başlandı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Medikal Direktör Yardımcısı Öğr. Üyesi Dr. Necdet Özçelik, Medipol Üniversitesi Hastanesi İşletme Müdürü Fatma Üstün Akın, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Buket Yeşilbaş'ın bulunduğu toplantıda yeni iş birliği için imzalar atıldı.

ANNE ADAYLARI ESEN BEBE İLE SAĞLIKLI GEBELİK YAŞIYOR Esen Bebe projesi kapsamında, Esenler'de ikamet eden anne adaylarına, hamileliklerinin 28. haftasından başlayarak, bilinçli bir anne olmalarını desteklemek için Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi işbirliği ile "Anne Oluyorum" eğitimleri düzenliyor.

ANNE ADAYLARI İÇİN "ANNE OLUYORUM" EĞİTİMLERİ

"Anne Oluyorum" eğitimleri ile annelere hamilelik ve lohusalık döneminde, bebeklerine ise 6. ayına kadar, ücretsiz ve kapsamlı bir anne-bebek desteği veriliyor. "Anne Oluyorum" eğitimleri her ayın ilk Cumartesi günü başlayarak, 4 hafta sürüyor. Sadece Cumartesi günleri olan eğitimler; pandemi nedeni ile anne adaylarının sağlıkları göz önüne alınarak, Zomm üzerinden, 12. 00-16. 00 saatleri arasında yapılıyor.

ESEN BEBE HİZMETİMİZDEN 30 BİN ANNE FAYDALANDI Bugüne kadar 30 bin anneye veya anne adayına destek veren hizmetimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için projemizin web sayfasını inceleyebilir, bu hizmetten yararlanmak için belediyemizle iletişime geçebilirsiniz.

Aile Okulu Halkımıza Işık Tutuyor Esenler Belediyesi, geleceğin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla "Aile Okulu Projesi"ni hayata geçirdi. Esenler...

Engelliler Sahneye Çıkıyor Esenler Belediyesi Engelliler Koordinasyonu öncülüğünde bir araya gelen ilçede faaliyet gösteren engelli dernekleri, "Engelliler Tiyatrosu, Halk Oyunları Ekibi...

Çocukları Cezalandırmayın! Huzurlu Aile Sohbetleri'nde konuşan Pedagog Yazar Ali Çankırılı, ebeveynlerin çocukları cezalandırmasının sorunu ortadan kaldırmayacağını söyledi. Esenler Belediyesi Kültür...

Modernite ve Mimari Atölyesi Makale Sunumları Gerçekleşti… Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi atölye çalışmaları makale sunumları devam ediyor. İnsan ve Mekan, Kent ve Aidiyet atölyeleri...

Habermetre - Son Dakika Haberleri