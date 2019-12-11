Esen, "253 bin bitki ürettik"

11.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:41

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu yıl içinde park ve meydanlarda kullanılan toplam 253 bin bitki ürettiklerini söyledi.



Konyaaltı Belediyesi park, yeşil alan ve meydanlarda kullanılmak üzere her yıl ortalama 300 bin mevsimlik çiçek üretiyor. Çakırlar bölgesinde 160 bin metrekare alan üzerine kurulan fidanlık ünitesinde mevsimlik bitki, ağaç ve ağaççık üretimi yapan Konyaaltı Belediyesi bu yıl içinde Calendula, Şebboy, Aslanağzı, Lahana, Çin Karanfili ve Menekşe gibi 203 bin 205 mevsimlik çiçek üretti. Aynı zamanda Duranta, Taflan, Kır Papatyası, Kedi Tırnağı, Katır Tırnağı, Japon Gülü, İrisina, Biberiye, Loropetalum ve Sedum gibi bini ağaç 23 bin 466 çalı grubu bitki üretti. 25 bin 329 da yer örtücü olmak üzere 2019 yılı içinde toplam 253 bin bitki üretimi yaptı.



Yeşil alanları korumak ve geliştirmek düşüncesiyle yaptıkları projeleri büyük bir titizlikle planladıklarını dile getiren Esen, Konyaaltı Belediyesi Fidanlığının da bu düşünceyle bir fabrika gibi çalıştığını söyledi. Belediyenin yaptığı park ve meydanları kendi tesislerinde ürettikleri çiçek ve çeşitli bitkilerle doğal bir görünüme kavuşturduklarını ifade eden Semih Esen, ürettikleri bu bitkilerle büyük tasarruf da ettiklerinin altını çizdi. Fidanlıkta bitki üretiminin yıl boyu devam ettiğini söyleyen Semih Esen, "Bu yıl içinde toplam 253 bin bitki üretimi gerçekleştirildi. Üretilen kışlık bitkiler ile cadde ve sokaklarımız süsleniyor. Vatandaşlarımızın da katkılarıyla daha yeşil bir Konyaaltı için çalışıyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA