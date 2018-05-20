Eşekten Düşüp Öldü

Samsun'da bindiği eşekle hayvan otlatmaya giden bir kişi, düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesi Harmancık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahri Akman (68) bindiği eşeği ile hayvan otlatmaya giderken eşekten düştü. Ağır yaralanan Bahri Akman olay yerinde hayatını kaybetti. Bahri Akman'ın cesedi yol artasında bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Akman'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Nöbetçi savcı olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN