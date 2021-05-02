Eşekten düşen şahıs ölümden döndü

Samsun'da tarlaya giderken eşekten düşen bir kişi ölümden dönerek hastanelik oldu.

Samsun'da tarlaya giderken eşekten düşen bir kişi ölümden dönerek hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Akalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki A.K., eşekle tarlaya giderken aniden ürken eşeğin üzerinden düştü. Kanlar içinde kalarak yaralanan A.K. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı