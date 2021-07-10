Eşek sırtında aşı oldu
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Eşek sırtında aşı oldu

Eşek sırtında aşı oldu
Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel

AMASYA'da Hatice Gökçe (75), eşek sırtında geldiği köydeki aşı noktasında Covid-19 aşısı yaptırdı.

AMASYA'da Hatice Gökçe (75), eşek sırtında geldiği köydeki aşı noktasında Covid-19 aşısı yaptırdı. Gökçe, sağlık çalışanlarına şiirle teşekkür etti.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Avşar köyünde aşı çalışması yaptı. Kurulan aşı noktasına eşek sırtında gelen Hatice Gökçe, hayvanın üzerinden inmeden Covid-19 aşısını oldu. Gökçe, sağlık çalışanlarına kendi yazdığı 'Bayrak' adlı şiiri okuyarak, teşekkür etti. Bu anlardan görüntüler, İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "Koronavirüsü el birliğiyle mücadele ederek yeneceğiz" notuyla paylaşıldı.


Eşek sırtında aşı oldu
Eşek sırtında aşı oldu
Eşek sırtında aşı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara

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