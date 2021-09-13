Eşek arıları esnafın başına bela oldu, ne yaptılarsa kurtulamadılar - Haberler
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Eşek arıları esnafın başına bela oldu, ne yaptılarsa kurtulamadılar

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Haberler | Güncel

Eşek arıları esnafın başına bela oldu, ne yaptılarsa kurtulamadılar Eşek arısı yuvası hem esnafa hem de kaldırımdan geçenlerin kabusu oldu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir iş yerinin önündeki çatıya yuva yapan eşek arıları hem esnafı hem de kaldırımdan geçenleri canından bezdirdi.

Eşek arıları esnafın başına bela oldu, ne yaptılarsa kurtulamadılar

Eşek arısı yuvası hem esnafa hem de kaldırımdan geçenlerin kabusu oldu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir iş yerinin önündeki çatıya yuva yapan eşek arıları hem esnafı hem de kaldırımdan geçenleri canından bezdirdi.

Savrun Mahallesi, Coşkunlar Caddesinde çarşı merkezinde bulunan bir iş yeri önüne yuva yapan eşek arıları esnafa ve vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Bazı zamanlar insanlara da saldıran eşek arılarını yok etmek için esnaf arı peteğinin içine sinek ilacı sıkıyorlar. Aldıkları türlü tedbirlere rağmen şu ana kadar eşek arılarını yok edemeyen iş yeri sahibi Sümer Mardin, "Eşek arıları buraya kocaman petek yapmış. Buraya konuşlanmış durumda. Buradan gelip geçen vatandaşları soktuğu da oluyor. Ne yapacağımızı bilemez hale geldik" dedi.

Eşek arıları esnafın başına bela oldu, ne yaptılarsa kurtulamadılar

Eşek arıları esnafın başına bela oldu, ne yaptılarsa kurtulamadılar

Eşek arıları esnafın başına bela oldu, ne yaptılarsa kurtulamadılar

Eşek arıları esnafın başına bela oldu, ne yaptılarsa kurtulamadılar
İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Son Dakika Haberleri
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