Eşeğini sopayla döven şahsa bin 33 lira para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eşeğini sopayla döven şahsa bin 33 lira para cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eşeğini sopayla döven şahsa bin 33 lira para cezası

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde eşeğini dövdüğü görüntüler sosyal medyada paylaşılan şahsa bin 33 lira idari para cezası uygulandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde eşeğini dövdüğü görüntüler sosyal medyada paylaşılan şahsa bin 33 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, eşeğini sopayla döven kişinin görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine harekete geçti. Jandarma, isminin H.İ. olduğu belirlenen şahsı Cilvegözü Mahallesinde gözaltına aldı. H.İ'ye Hayvanları Koruma Kanunu gereği bin 33 lira idari para cezası kesildi.

Şiddete maruz kalan eşek ise Hatay Büyükşehir Belediyesine ait barınağa teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Ömer Çelik İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Mesut Bakkal Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eşeğini sopayla döven şahsa bin 33 lira para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 16:42:40. #1.16#
title