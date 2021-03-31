HATAY Eşeğini döven çobana bin 33 TL para cezası

Eşeğini döven çobana bin 33 TL para cezasıHATAY'ın Reyhanlı ilçesinde eşeğini tahta çubuk ve yumrukla döven H.İ.'ye bin 33 TL para cezası kesildi.

Eşeğini döven çobana bin 33 TL para cezası

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde eşeğini tahta çubuk ve yumrukla döven H.İ.'ye bin 33 TL para cezası kesildi. Koruma altına alınan eşek, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınağa teslim edildi.

Olay, 19 Mart Cuma günü ilçeye bağlı Cilvegözü Mahallesi'nde meydana geldi. Koyun sürüsüne eşlik eden eşeğini tahta çubuk ve yumrukla döven bir çobanı gören vatandaşlar, olayı cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, eşeğe eziyet çektiren kişinin H.İ. olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen H.İ. jandarma karakoluna götürüldü. H.İ.'ye bin 33 TL para cezası kesilirken, korumaya alınan eşek Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınağa teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı