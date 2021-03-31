HATAY Eşeğini döven çobana bin 33 TL para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HATAY Eşeğini döven çobana bin 33 TL para cezası

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eşeğini döven çobana bin 33 TL para cezasıHATAY'ın Reyhanlı ilçesinde eşeğini tahta çubuk ve yumrukla döven H.İ.'ye bin 33 TL para cezası kesildi.

Eşeğini döven çobana bin 33 TL para cezası

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde eşeğini tahta çubuk ve yumrukla döven H.İ.'ye bin 33 TL para cezası kesildi. Koruma altına alınan eşek, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınağa teslim edildi.

Olay, 19 Mart Cuma günü ilçeye bağlı Cilvegözü Mahallesi'nde meydana geldi. Koyun sürüsüne eşlik eden eşeğini tahta çubuk ve yumrukla döven bir çobanı gören vatandaşlar, olayı cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, eşeğe eziyet çektiren kişinin H.İ. olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen H.İ. jandarma karakoluna götürüldü. H.İ.'ye bin 33 TL para cezası kesilirken, korumaya alınan eşek Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınağa teslim edildi.

HATAY Eşeğini döven çobana bin 33 TL para cezası
HATAY Eşeğini döven çobana bin 33 TL para cezası
HATAY Eşeğini döven çobana bin 33 TL para cezası
HATAY Eşeğini döven çobana bin 33 TL para cezası
HATAY Eşeğini döven çobana bin 33 TL para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Biricik Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HATAY Eşeğini döven çobana bin 33 TL para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 17:17:26. #1.15#
title