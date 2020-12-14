Eşeğin üstüne önce köpekleri saldı, sonra sopayla işkence yaptı
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Eşeğin üstüne önce köpekleri saldı, sonra sopayla işkence yaptı

14.12.2020 23:16 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:20
Eşeğin üstüne önce köpekleri saldı, sonra sopayla işkence yaptı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Behzat U., gözleri görmeyen eşeğin üzerine önce iki köpeği saldı, ardından da yere düşen eşeğe sopayla defalarca vurdu.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Behzat U., gözleri görmeyen eşeğin üzerine önce iki köpeği saldı, ardından da yere düşen eşeğe sopayla defalarca vurdu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, Elbistan'ın kırsal Horhor Mahallesi'nde meydana geldi. İngiltere'de yaşadığı ve tatile geldiği belirtilen Behzat U., henüz bilinmeyen nedenle tarlada eşeğe şiddet uyguladı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Behzat Ç, eşeğe sopayla vururken, canı yanan hayvan kaçmaya başladı. Behzat U. daha sonra iki köpeği eşeğin üzerine saldı.

HEM KAYDETTİ, HEM GÜLDÜGözleri görmediği belirtilen eşek yere düşerken, Behzat U. da sopayla vurmaya devam etti. Eşek daha sonra yerden kalkarken, Behzat U. vurmaya devam etti. Behzat U.'nun hayvana işkencesi dakikalarca sürdü.

Öte yandan o anları cep telefonuyla kaydeden kişinin eşeğe işkence yapılırken gülmesi de dikkat çekti.


Eşeğin üstüne önce köpekleri saldı, sonra sopayla işkence yaptı
Eşeğin üstüne önce köpekleri saldı, sonra sopayla işkence yaptı
Eşeğin üstüne önce köpekleri saldı, sonra sopayla işkence yaptı
Eşeğin üstüne önce köpekleri saldı, sonra sopayla işkence yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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