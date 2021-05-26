Eşeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı
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Eşeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Güncel

- Eşeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı Sivas'ın Söğütcük köyünde bir vatandaş bağlamaya çalıştığı eşeğin saldırısına uğrayarak yaralandı Sivas'ın Söğütcük köyünde bir vatandaş bağlamaya çalıştığı eşeğin saldırısına uğrayarak yaralandı.

- Eşeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı

Sivas'ın Söğütcük köyünde bir vatandaş bağlamaya çalıştığı eşeğin saldırısına uğrayarak yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Söğütcük köyünde bir vatandaş bağlamaya çalıştığı eşeğin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Sivas kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Söğütçük köyünde akıl almaz bir kaza yaşandı. Y.E. isimli vatandaş başka bir köyden getirilen eşeği bağladığı sırada eşeğin saldırısına uğradı. Yaşlı adamı yerde gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Boynundan ve parmaklarından yaralandığı öğrenilen Y.E. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Y.E'nin hastanede tedavisi sürüyor. Saldırgan eşeğin ise başka bir köyde de 4 kişiyi yaraladığı iddia edildi.

Eşeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı
Eşeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı
Eşeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı
Eşeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş

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