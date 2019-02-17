Eşeğe yüzlerce kiloluk yük taşıtmıştı, özür diledi

Mardin'de eşeğe eziyet çektiren hayvan sahibi konuştu:

Şehmus Sebutan:

"Tüm hayvanseverlerden özür diliyorum. Ben de hayvanları çok seviyorum. Eşeği emekli edeceğim, sadece turistlerin sevip fotoğraf çektirmelerine izin vereceğim"

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde eşeğe yüzlerce kiloluk ev eşyası taşıtması ile gündeme gelen Şehmus Sebutan, hayvanseverlerden özür dileyerek, "Ben de hayvanları çok seviyorum. Kurt ismini verdiğim eşeğimi emekli ediyorum, sadece tarihi Mardin'de turistlerin sevmesi ve fotoğraf çekmesi için kullanacağım" dedi.

Şehmus Sebutan, Mardin'in tarihi ve turistik bölgelerinden olan Birinci Cadde'de, yanında gezdirdiği eşeğe yüzlerce kiloluk ev eşyaları taşıttı. Vatandaşların tepki gösterip cep telefonlarına kaydettiği görüntünün, basın yayın organlarında yer almasının ardından Sebutan'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Olayın ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Sebutan, yanlış anlaşıldığını savunarak Kurt ismini verdiği eşeği ile birlikte tüm hayvanseverlerden özür diledi.

"Eşeğim çocuğum gibi görüyorum"

Eşeğe işkence yapmadığını, koltukların taşınabilecek ağırlıkta olduğunu savunan Sebutan, kendisinin hamallık yaptığını, yükü önce kendisinin taşırdığını dar sokaklara gelince de eşeğe yüklediğini söyledi. Sebutan, "O yük kaba gözüktüğü için ağır sandılar. Yük ağır olsa ben taşıyamam. Ben bu hayvanı benim çocuğum gibi görüyorum, oğlum gibi görüyorum. O yük ağır değildi, benim ekmek teknem. Ben ekmek teknemi nasıl sakatlarım. Yükünü fazla yükleyip sakatlasam ben o gün aç kalacağım. Benim rızkım çocuklarımın rızkıdır bu hayvan" diye konuştu.

"Eşeğime akşamları üşümesin diye battaniye örtüyorum"

Hamallık dışında yapacak başka bir işinin olmadığını kaydeden Sebutan, şöyle konuştu:

"Ben hırsızlık yapamam benim işim hamallık. Hayvanseverlerden özür diliyorum. Ben de hayvan besliyorum, güvercin, at, eşek, köpek besliyorum. Ogün eşeğin taşıdığı yük çok ağır değildi. Yük ağır olsa ben taşıtmazdım hayvana zaten. Bu benim ekmek teknem, ben akşam gittiğimde onu tarıyorum, semerini çekiyorum üşümesin diye battaniye örtüyorum. Elekle samanını eliyorum toz olmasın diye. Ben yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Yük kaba olduğu için ağır gözüktü. Hayvanseverden özür diliyorum."

Kurt isimli eşek emekli olacak

Görüntülerin çıkmasından sonra eşeğini emekliye ayırdığını belirten Sebutan, şöyle devam etti:

"O günden sonra turistlerin görmesi için Zinciriye Medresesi'nin önüne getiriyorum, Turistler görüp fotoğraf çektiriyor. Bu işi yapmayacağım artık. Her yerde adım çıktı, ben artık utanıyorum. Ben hayvanımı seviyorum, herkesten özür diliyorum."

Kaynak: İHA