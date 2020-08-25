Eşeğe çarpmamak için manevra yaptı, ters dönen otomobilinde yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eşeğe çarpmamak için manevra yaptı, ters dönen otomobilinde yaralandı

ADIYAMAN'da, yolda önüne aniden çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü Enes Pekaydın, otomobilinin takla atıp, ters dönmesi sonucu yaralandı.

Eşeğe çarpmamak için manevra yaptı, ters dönen otomobilinde yaralandı
25.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:35

ADIYAMAN'da, yolda önüne aniden çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü Enes Pekaydın, otomobilinin takla atıp, ters dönmesi sonucu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Pekaydın, yönetimindeki 02 FR 731 plakalı otomobille yolda önüne aniden çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yaptı. Pekaydın'ın kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü Pekaydın, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Pekaydın'ı ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Enes Pekaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya neden olan başıboş eşek ise belediye ekiplerince alınıp, barınağa götürüldü.

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var Politika
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Magazin
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak Ekonomi
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi Güncel
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
Koronavirüse yakalandığı söylenen Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan açıklama geldi
Koronavirüse yakalandığı söylenen Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan açıklama geldi
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz
Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Çifte cinayet zanlısının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı: Ardımda bir tabur leş bırakacağım
Çifte cinayet zanlısının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı: Ardımda bir tabur leş bırakacağım
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Köpekten korkan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca 5 metreden aşağı uçtu
Köpekten korkan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca 5 metreden aşağı uçtu
Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istedi
Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istedi
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Faik Öztrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Ezgi Mola Ozan Güven Sertab Erener Murat Dalkılıç
Spor Metin Oktay Ronald Koeman Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Kaza Adana Yangın
Şu an buradasınız: Eşeğe çarpmamak için manevra yaptı, ters dönen otomobilinde yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 14:43:10. #1.15#
title