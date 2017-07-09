Eşeğe Binme ve En Güzel Gözlü Eşek Yarışları Yapıldı

58. Uluslararası Akşehir Nasreddin Şenliği kapsamında Konya'nın Akşehir ilçesinde, 'Eşeğe Düz Binme', 'Eşeğe Ters Binme' ve 'En Güzel Gözlü Eşek' yarışmaları yapıldı.



Akşehir Belediyesi ve Akşehir Nasreddin Hoca Av Doğa Spor Kulübünce Nasreddin Hoca Stadyumunda gerçekleştirilen yarışmalara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.



Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, temsili Nasreddin Hoca ile ilçe protokolünün de katıldığı yarışmalarda ilk olarak eşeğe düz binme yarışı yapıldı. Yarışlar öncesi yerli ve yabancı halk oyunu ekipleri tarafından gösteri sunuldu. Mahalli sanatçı Mehmet Kayık tarafından da kısa bir dinleti sunuldu. 19 eşeğin katıldığı eşeğe düz binme yarışı 2 etapta gerçekleştirildi. Her etapta birinci, ikinci ve üçüncü olan eşekler, üçüncü ve son etapta bir kez daha yarışarak birinci, ikinci, üçüncü belirlendi. Yarışmada zaman zaman küçük kazalar da yaşandı. Eşeğe düz binme yarışında Mevlüt Vanlı'nın 15 numaralı eşeği tüm eşekleri geçerek farklı bir şekilde birinci oldu. 10 numaralı eşekle Mustafa Karakaya ikinci, 14 numaralı eşekle Samet Taştan üçüncü oldu.



Eşeğe ters binme yarışında ise biniciler eşeklere ters binerek bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştılar. Bu yarışmada 14 numaralı eşekle Samet Taştan'ın eşeği tüm eşekleri geçerek birinci oldu.



Yarışmada son olarak en güzel gözlü eşek seçildi. Dünyanın en güzel gözlü canlısının eşekler olmasından esinlenerek yapılan yarışmada, jüri üyeleri 19 eşek arasından en güzel gözlü eşeği seçmekte oldukça zorlandı. Temsili Nasreddin Hoca'nın da jüri üyeliği yaptığı yarışmada Hakkı Karakiraz'ın 3 numaralı eşeği en güzel gözlü eşek seçildi. Yarışmalarda dereceye giren eşek sahiplerine para ödülü ve plaketleri yarışmayı izleyen, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Nasreddin Hoca Av Doğa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Küçüktongarlak ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz tarafından verildi. - KONYA