Esed'in Kimyasal Silah Kullanımına ABD'den Askeri Müdahale Hazırlığı

ABD yönetimi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin yeni kimyasal silahlar üretiyor ve kullanıyor olabileceğini ve Başkan Donald Trump'ın Esed'in kimyasal silah kullanımını durdurmak için "askeri seçenekleri göz ardı etmeyeceğini" bildirdi.

ABD'DEN ESAD'A UYARI YAPILDI

Amerikan medyasına konuşan ve adlarının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkililer, Esed rejimini "kimyasal silah kullanmaması" konusunda uyardı.

Esed rejiminin yeni tür kimyasal silahlar üretip kullanıyor olabileceğini belirten yetkililer, bu durumda Esed'e karşı askeri seçeneklerin yeniden değerlendirilebileceğine işaret etti.

"TRUMP, ASKERİ SEÇENEĞİ GÖZ ARDI ETMİYOR"

Bir yetkili, "Başkan Donald Trump, Esed'i (kimyasal) saldırıdan caydırmak veya cezalandırmak için askeri bir eylemi göz ardı etmemektedir." ifadelerini kullandı.

ABD, RUSYA'YA ESED ÇAĞRISI YAPTI

2013 yılındaki anlaşma uyarınca ülkedeki kimyasal silahları 2014 yılı içinde ortadan kaldırmış olması gereken Esed rejiminin bazı silahları gizlemiş olabileceği ve bu silahların daha sofistike hale getirilerek yeni tür kimyasal silahlara dönüştürüldüğü yönünde yaklaşımlarının olduğunu ifade eden yetkili, Rusya'ya da çağrı yaparak Esed'in bir daha kimyasal silah kullanmaması noktasında uyarılması gerektiğini belirtti.

Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun kasabasına 4 Nisan 2017 tarihinde Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu en az 100 kişi hayatını kaybetmiş, 500 kişi de yaralanmıştı.

FÜZE SALDIRISI TALİMATI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir jete Sarin yüklü bombalar yüklendiği sonucuna vardığı Şayrat Hava Üssü'ne 7 Nisan'da füze saldırısı yapılması talimatını vermişti.