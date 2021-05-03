Esed rejiminin tam af yasası çıkardığı gün Deyrizor'da 59 kişi tutuklandı
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Esed rejiminin tam af yasası çıkardığı gün Deyrizor'da 59 kişi tutuklandı

Esed rejiminin tam af yasası çıkardığı gün Deyrizor'da 59 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Eşref Musa - Haberler | Güncel

Esed rejimi, tam af yasası ilan ettiği dün farklı nedenlerle 59 genci tutukladı.

Esed rejimi, tam af yasası ilan ettiği dün farklı nedenlerle 59 genci tutukladı.

AA'nın bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, dün af yasası ilan eden Esed rejimine bağlı askeri güvenlik güçleri, 4. tümen ve hava istihbarat birimleri, Deyrizor ili ve Meyadin ilçesinde çok sayıda genci tutukladı.

Deyrizor ilinde Esed rejiminin askeri güvenlik güçleri, Cura Mahallesi'nde asker kaçağı olduğu gerekçesiyle 15 genci tutuklarken, Kusur Mahallesi'nde 8 genci de "yasa dışı" para transferi yaptıkları gerekçesiyle alıkoydu.

Öte yandan Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'in komutasındaki 4. tümen ise Hamidiyye, Cubeyle ve Kusur mahallelerinde 23 genci, bu mahallerden sorumlu subaylara "rüşvet vermedikleri" gerekçesiyle tutukladı.

Diğer yandan Hava İstihbarat Birimi de Meyadin ilçesinde bilinmeyen nedenle 13 kişiyi alıkoydu.

Böylece Esed rejimi tam af yasası ilan ettiği günde Deyrizor ili ile Meyadin ilçesinde 59 kişiyi tutuklamış oldu.

Suriye'nin başkanlık seçimlerine denk gelen af yasası açıklaması

Esed rejimi aşırı pahalılık, dar boğazla geçinme, yakıt krizi, dolar karşısında çöken ekonomi ve güvensiz bir ortamda sadece kendi kontrol ettiği bölgelerde 26 Mayıs tarihinde başkanlık seçimlerine hazırlanıyor.

Bu bağlamda Beşşar Esed rejimi, seçmenlerini konsolide etmek amacıyla aralarında af yasasının da olduğu farklı yöntemlere başvuruyor.

Dün ilan edilen af yasası, tedavisi olamayan hastalığı olanları, 70 yaş üstü kişileri, insan kaçırma olayına karışanları, iç ve dış asker firarileri kapsıyor.

Yasa kapsamında ayrıca idam hükmü ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alanların cezası, 20 yıla düşürüldü.

Ülke içinde asker firarileri 3 ay ve ülke dışı asker firarileri de 6 ay sürecinde teslim olmaz ise af yasası kapsamı dışında kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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