Esed rejiminin Şam müftüsü bombalı saldırıda hayatını kaybetti
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Esed rejiminin Şam müftüsü bombalı saldırıda hayatını kaybetti

22.10.2020 22:35 | Son Güncelleme: 22.10.2020 22:38
Esed rejiminin Şam müftüsü bombalı saldırıda hayatını kaybetti

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Şam müftüsü Muhammed Adnan Afyoni'nin aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Şam müftüsü Muhammed Adnan Afyoni'nin aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'ya göre, Afyoni akşam saatlerinde Şam kırsalındaki Kadsiya beldesinde aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetti.

Haberde faile ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

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