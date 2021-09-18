Esed rejiminin saldırısında bacağını kaybeden İbrahim, voleybol ile hayata tutundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esed rejiminin saldırısında bacağını kaybeden İbrahim, voleybol ile hayata tutundu

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Suriye'deki iç savaşta Esed rejiminin bombalı saldırısında sol bacağını kaybeden 17 yaşındaki İbrahim İdan, geldiği Türkiye'de arkadaşının tavsiyesiyle başladığı oturarak voleybolda milli takıma seçilmenin gururunu yaşıyor.

Suriye'deki iç savaşta Esed rejiminin bombalı saldırısında sol bacağını kaybeden 17 yaşındaki İbrahim İdan, geldiği Türkiye'de arkadaşının tavsiyesiyle başladığı oturarak voleybolda milli takıma seçilmenin gururunu yaşıyor.

2015 yılında İdan ailesinin yaşadığı evi Esed rejimindeki uçakların bombalaması sonucu İbrahim İdan'ın sol bacağı koptu ve yakınları olay yerinde can verdi.

Olaydan kısa süre sonra Mümbiç'i terk ederek Gaziantep'e gelen İbrahim İdan, iki yıl süren tedavisinin ardından Gaziantep Gençlik Spor Kulübü'nde voleybol oynamaya başladı.

Babaannesinin Türk olması dolayısıyla Türk vatandaşlığına geçen ve kısa sürede gösterdiği başarıyla Oturarak Voleybol Milli Takımı'na seçilen genç sporcu, Antalya'da düzenlenecek 2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor.

İbrahim İdan, AA muhabirine, ailesiyle Mümbiç'te yaşadığını, evlerini Esed rejimine ait uçakların bombaladığını söyledi.

Bu bombalama sırasında sol bacağını ve aile yakınlarını kaybettiğini anlatan İbrahim İdan, "Biz oradan direkt tedavi için Gaziantep'e geldik. Tedavim 2 yıl sürdü, ardından okula başladım. Bir arkadaşım oturarak voleybolu bana anlattı. Onun tavsiyeleri sayesinde voleybol oynamaya başladım. Dört yıldır voleybol oynuyorum. Voleybol ile yeniden hayata bağlandım." diye konuştu.

İbrahim İdan, seçmelerde gösterdiği başarıyla milli takıma seçildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Babaannemin Türk olması dolayısıyla Türk vatandaşlığına geçtim. Burada yapılan seçmelerde başarılı olunca beni Oturarak Voleybol Milli Takımı'na seçtiler. Çok mutluyum, çalışıyorum, çabalıyorum. Kampımız çok iyi gidiyor. Kısa süre sonra İtalya'ya gideceğiz, orada maçlarımız var. Günde çift antrenman yaparak maçlara hazırlanıyoruz. Kampımız 10 gün sürecek. Herkes milli takım formasını giymek istiyor. Kalıcı olarak her zaman oynamak istiyorum. Asıl hedefimiz Antalya'da düzenlenecek 2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. Bunun için çalışıyoruz."

Milli sporcu, tüm engellilere spor yapmayı tavsiye etti.

Esed rejiminin saldırısında bacağını kaybeden İbrahim, voleybol ile hayata tutundu

Esed rejiminin saldırısında bacağını kaybeden İbrahim, voleybol ile hayata tutundu

Esed rejiminin saldırısında bacağını kaybeden İbrahim, voleybol ile hayata tutundu

Esed rejiminin saldırısında bacağını kaybeden İbrahim, voleybol ile hayata tutundu
AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
Bursa '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçildi

Bursa "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Farah Zeynep Abdullah
Spor Acun Ilıcalı Kazım Karabekir Marcao Halil İbrahim Dervişoğlu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Esed rejiminin saldırısında bacağını kaybeden İbrahim, voleybol ile hayata tutundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 11:58:59. #1.11#