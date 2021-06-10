Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 6 sivil öldü (1)
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Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 6 sivil öldü (1)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki İblin köyüne düzenlediği saldırıda 6 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki İblin köyüne düzenlediği saldırıda 6 sivil öldü, 13 sivil yaralandı. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, bölgedeki hastanelere taşınarak tedavi altına alındı.

Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 6 sivil öldü (1)
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 6 sivil öldü (1)
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 6 sivil öldü (1)
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 6 sivil öldü (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika haber | Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 6 sivil öldü
Son dakika haber | Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 6 sivil öldü
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