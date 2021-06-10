Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 6 sivil öldü (1)
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki İblin köyüne düzenlediği saldırıda 6 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki İblin köyüne düzenlediği saldırıda 6 sivil öldü, 13 sivil yaralandı. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, bölgedeki hastanelere taşınarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı