Esed rejiminin, İdlib kent merkezine düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü
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Esed rejiminin, İdlib kent merkezine düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü

Esed rejiminin, İdlib kent merkezine düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet - Haberler | Güncel

Suriye'deki Esed rejiminin ülkenin kuzeybatısındaki İdlib il merkezine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.

Suriye'deki Esed rejiminin ülkenin kuzeybatısındaki İdlib il merkezine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.

İdlib'in güney doğusundaki Serakıb ilçesinde konuşlu Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin, İdlib kent merkezine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib kent merkezine yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre biri kadın, biri çocuk olmak üzere 4 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Rusya'ya ait savaş uçaklarının gün içinde İdlib'in Marat Mısrın beldesindeki bir kampa düzenlediği hava saldırısında 4 sivil yaralanmıştı.

İdlib'deki durum?

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.?

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.?

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.?

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet

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