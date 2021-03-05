Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 2 sivil öldü
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Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 2 sivil öldü

05.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:49
Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 2 sivil öldü

??????? Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek, sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

??????? Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek, sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

İdlib'in güneybatısındaki Kefrenbil beldesinde konuşlu Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güneyinde M4 kara yolu yakınlarındaki Bizebur köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, yaralanan 2 sivil çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet

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