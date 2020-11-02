Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 1 sivil öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 1 sivil öldü

02.11.2020 17:43 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:46
Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 1 sivil öldü

Suriye'nin İdlib ilinde Beşşar Esed rejiminin hareket halindeki bir araca düzenlediği roket saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Suriye'nin İdlib ilinde Beşşar Esed rejiminin hareket halindeki bir araca düzenlediği roket saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Esed rejimi güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Bara köyü yakınlarında seyir halindeki bir aracı roket saldırısıyla hedef aldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) medya sorumlusu Hasan el-Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda araçtaki sivillerden birinin yaşamını yitirdiğini, üçünün ise yaralandığını söyledi.

Ahmet, "Ekibimizin müdahalesi sonrasında yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı." dedi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet

İlgili Haberler

Esed rejiminin Türkmendağı'nda çıkardığı yangınları, Beyaz Baretliler söndürüyor
Esed rejiminin Türkmendağı'nda çıkardığı yangınları, Beyaz Baretliler söndürüyor
Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı 21 sivil son yolculuğuna uğurlandı
Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı 21 sivil son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Ermenistan saldırısında hayatını kaybeden 4 sivil son yolcuğuna uğurlandı - BERDE
Son dakika... Ermenistan saldırısında hayatını kaybeden 4 sivil son yolcuğuna uğurlandı - BERDE
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Fuat Oktay Murat Kurum Geert Wilders Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Yıldız Tilbe Burak Özçivit Çağatay Ulusoy
Spor Falcao Erol Bulut Adem Ljajic Fatih Terim Burak Yılmaz
Daha Fazla Kız İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 1 sivil öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 18:02:55. #1.15#
title