Esed Rejiminin İdlib'e Saldırıları Sürüyor

Suriye'de rejim ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimleri hedef alıyor. Saldırılarda iki sivil yaşamını yitirdi, yedi sivil yaralandı.

Esed rejimi güçleri, gün içinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde Hama ilinin kuzey kırsalındaki Kefer Zita ilçesi ile Lehaya ve El Havice köyüne yoğun top, roket ve havan saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, rejim güçlerinin, Lehaya köyündeki saldırılarında iki sivil hayatını kaybetti, yedi sivil yaralandı.

İdlib'deki kanlı bilanço

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) 2 Nisan'da yayımladığı rapora göre, Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın mart ayındaki saldırılarında 135 sivil hayatını kaybetti.

Suriye Müdahale Koordinatörleri isimli yerli sivil toplum kuruluşuna göre, saldırıların yoğunlaştığı 9 Şubat-6 Nisan döneminde, saldırılar nedeniyle 25 bin 776 aileden 160 bin 583 sivil de çevre yerleşimlere, Türkiye sınırı hattındaki alanlara göç etmek zorunda kaldı.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Kaynak: AA