Esed rejiminin İdlib'deki kampa düzenlediği saldırıda 1 kadın öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esed rejiminin İdlib'deki kampa düzenlediği saldırıda 1 kadın öldü

AA / Ahmet Karaahmet - Haberler | Güncel
Esed rejiminin İdlib'deki kampa düzenlediği saldırıda 1 kadın öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki ateşkesi ihlal ederek zorla yerinden ettiği sivillerin sığındığı bir kampa düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 1 kadın hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki ateşkesi ihlal ederek zorla yerinden ettiği sivillerin sığındığı bir kampa düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 1 kadın hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

İdlib'in Maarratünnuman ilçesinde konuşlu Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist grupların oluşturduğu rejim güçleri, İdlib'in Cisir Suğur ilçesiyle, Kalıb Loze, Miryan, Katrun, İhsim, Um er Riş ve Betinte köyünü karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Betinte köyündeki derme çatma şekilde kurulan kampa düzenlenen saldırıda 1 kadın yaşamını yitirdi, 1'i kadın, 1'i çocuk 5 sivil de yaralandı.

Diğer yandan uçak gözlemevi de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Lazkiye'deki Rusya'ya ait Himeymim Üssü'nden 09.28'de kalkan 2 Rus savaş uçağı, Hama'nın batı kırsalındaki Ziyara köyüne 8 hava saldırısı düzenledi." bilgisi paylaşıldı.

İdlib'deki durum?

?Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de, Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar, Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi.

Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

AA / Ahmet Karaahmet - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde çok net Suriye mesajı: Sivillere saldırılar kalıcı çözümü engelliyor

Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde çok net Suriye mesajı: Sivillere saldırılar kalıcı çözümü engelliyor

 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı

17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak Suriye'de Rusya'yla birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Suriye'de Rusya'yla birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Bülent Ersoy Caner Cindoruk Düm Tek Tek
Spor Mesut Özil Stefan Kuntz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Esed rejiminin İdlib'deki kampa düzenlediği saldırıda 1 kadın öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 13:32:47. #1.17#