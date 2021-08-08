Esed rejiminin Hama iline düzenlediği saldırıda 4 çocuk öldü
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Esed rejiminin Hama iline düzenlediği saldırıda 4 çocuk öldü

Esed rejiminin Hama iline düzenlediği saldırıda 4 çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet - Haberler | Güncel

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek Hama ili kırsalındaki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 4 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek Hama ili kırsalındaki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 4 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hama'nın kuzeybatısındaki Curin köyünde konuşlu, Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist gruplar, Kastun, Mağara ve Bara köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Kastun köyüne düzenlenen saldırıda 4 çocuk yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4 ve 5 Mayıs 2017'de gerçekleştirilen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus'un kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet

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