Esed rejiminin alıkoyduğu Um Hasan: "Hamile olduğumu bildikleri halde işkence yaptılar"

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'nin başkenti Şam'da 2016 yılında hastaneye giderken 2,5 yaşındaki çocuğuyla alıkonulan Abir Um Hasan, "Beş kez sorguya alındım. Hamile olduğumu bildikleri halde işkence yaptılar.

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'nin başkenti Şam'da 2016 yılında hastaneye giderken 2,5 yaşındaki çocuğuyla alıkonulan Abir Um Hasan, "Beş kez sorguya alındım. Hamile olduğumu bildikleri halde işkence yaptılar. Sürekli darbedildim. Hamile bir kadının suçsuz yere alıkonulması en büyük savaş suçudur." dedi.

Suriye'de 11. yılına giren iç savaşın en büyük mağdurlarını çocuk ve kadınlar oluşturuyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı verilerine göre, iç savaşta en az 1,2 milyon kişi rejim güçlerince alıkonularak çeşitli işkencelere maruz kaldı. Bunlardan en az 132 bininden hala haber alınamıyor.

Şamlı Abir Um Hasan da rejimin çeşitli güvenlik birimlerinde suçsuz yere tutularak işkence gören mağdur kadınlardan sadece biri.

39 yaşındaki Um Hasan, 2016 yılında hamile olduğunu öğrenince hastaneye gitti.

Um Hasan, başkent Şam'da güvenlik birimlerince, beraberindeki 2,5 yaşındaki oğluyla alıkonuldu.

4 ay boyunca başkentteki cezaevlerinde tutulan genç anne, rüşvet vererek serbest kalmasının ardından ailesiyle İdlib'e göç etti.

Um Hasan, serbest kaldıktan yalnızca bir hafta sonra Ammar adında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı