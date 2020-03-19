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Suriye, İran, Güncel

Esed rejiminin alıkoyduğu on binlerce kişi, Kovid-19'dan etkilenebilir

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede görülmesi halinde, Esed rejiminin cezaevlerinde alıkonulan on binlerce kişinin de hastalığın ağır riskleriyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

19.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:16
Esed rejiminin alıkoyduğu on binlerce kişi, Kovid-19'dan etkilenebilir

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede görülmesi halinde, Esed rejiminin cezaevlerinde alıkonulan on binlerce kişinin de hastalığın ağır riskleriyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Esed rejiminin, şu ana kadar Suriye'de herhangi bir yeni tip koronavirüs vakası görülmediğini iddia ettiği kaydedildi.

Ancak ülke sınırlarının İran destekli mezhepçi milislere açık olmasının ülkede salgının bulunmadığı düşüncesini zorlaştırdığı belirtilen açıklamada, "Bütün dünyayı etkisi altına alan salgının Suriye'de rejim bölgesinde yayılmasının riskleri sadece oradaki sivilleri değil, hapishanelerdeki on binlerce tutukluyu da etkileyecektir. Oradakiler toplumun en zayıf halkasını oluşturuyor." ifadesine yer verildi.

İran'a bağlı mezhepçi militanların, virüsü Suriye'ye taşıdığı belirtiliyor

Açıklamada, İran destekli yabancı terörist grupların ülkeye girişi için Esed rejiminin ülke sınırlarını kapatmadığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"İran tarafından çeşitli ülkelerden Suriye'ye getirilen mezhepçi militanların virüse yakalanıp yakalanmadığını tespit etmek mümkün gözükmüyor. Zira rejimin sahip olduğu sağlık imkanları oldukça zayıf. Yayımlanan bazı raporlar ise İran'a bağlı mezhepçi militanların, Kovid-19 virüsünü Suriye'ye taşıdığını ifade ediyor."

Esed rejiminin zindanlarında 500 bin kişi bulunuyor

Dünyanın neredeyse tamamına yayılan ve Dünya Sağlık Örgütünce "küresel salgın" ilan edilen yeni tip koronavirüse, Suriye'de şu ana kadar rastlanmadı.

Suriyeli muhaliflere göre, Esed rejiminin zindanlarında yaklaşık 500 bin kişi bulunuyor.

Kaynak: AA

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Manşet

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