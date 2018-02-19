Esed Rejiminin Afrin Açıklaması

Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Esed rejiminden 'Afrin'e (halk güçleri) girecek' açıklamasına ilişkin, "Türkiye'nin çizgileri nettir, operasyon sonrası Suriyelilerin kendi topraklarına dönmeleri sağlanacaktır. Bu açıdan bizim askerimizle çatışmaya girmesini gerektirecek bir gerekçe görmüyoruz." dedi.

Özegen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen AKDENİZ-PA'nın 12. Genel Kurulu'nda terörle mücadele, kültürel mirasın korunması, ticaretin kolaylaştırılması ve Akdeniz ile uluslararası alandaki göç konusunun değerlendirildiğini söyledi.

Verimli bir toplantı olduğunu anlatan Özegen, parlamenter diplomasinin önemini toplantıda bir kez daha gördüklerini kaydetti. Cenevre sözleşmesinin göç ile ilgili kararlarının bugün yetersiz kaldığını ve Birleşmiş Milletler tarafından gerçekleştirilecek toplantıda yeniden bir göç sözleşmesinin yazılabileceğini kaydeden Özegen, "BM toplantısına veri tabanı oluşturacak bir toplantının Türkiye'de yapılması yönünde çağrıda bulunduk, bu da kabul gördü." dedi.

Düzensiz göçten kaynaklanan terörizmin, çatışma bölgelerinde yeni terör örgütlerinin desteklenmesinin bölgede ve dünyada yeni sorunlar çıkardığını vurgulayan Özegen, şunları söyledi:

"Afrin'de gerçekleştirdiğimiz operasyon, sadece kendi iç güvenliğimiz açısından önemli değil, dünya barışı açısından da önemli bir operasyon. Ne yazık ki müttefik ülkeler, bizim başından beri ifade ettiğimiz güvenli bölge, düzensiz göçe çare bulunması, çatışmaların barışçıl yolla çözümlenmesi noktasındaki çağrılarımızı dikkate almadığı için terör dalgalanması yaşanıyor. Özellikle ABD için 11 Eylül yeni bir başlangıçtı ancak görülüyor ki hala bundan ders çıkarılmamış olacak ki terör örgütleri ile mücadele edilirken, başka bir terör örgütü destekleniyor. Umarım bu yanlışlığını anlarlar."

Bir gazetecinin "Suriye devlet televizyonu, rejim yanlısı güçlerin Afrin'e gireceğini açıkladı, Türk askeriyle bir çatışma olur mu?" yönündeki soruya karşılık Özegen, Türkiye'nin başından bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptığını aktardı.

Türkiye'nin operasyonu kendi iç güvenliği için gerçekleştirdiğini belirten Özegen, "Türkiye'nin çizgileri nettir, operasyon sonrası Suriyelilerin kendi topraklarına dönmeleri sağlanacaktır. Bu açıdan bizim askerimizle çatışmaya girmesini gerektirecek bir gerekçe görmüyoruz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in AK Parti ile MHP ittifakının MHP'nin barajın altında kaldığını gösterdiği yönündeki açıklamalarını Özegen, "Bir siyasi partinin, seçimlerden bir yıl önce baraj altında kaldığını ilan etmek ne kadar doğru? Siyasi bir polemik." şeklinde değerlendirdi.

"Cenevre sözleşmesi yetersiz"

Toplantıya katılan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da Kuzey Afrika, Afganistan ve Ortadoğu'dan Avrupa'ya doğru bir göç akını yaşandığını ve bu akında Akdeniz'in ana rota olarak yer aldığını belirtti.

"Akdeniz, bugün dünyanın en büyük mezarlığı olmuş durumda." diyen Uslu, sorunun çözülmesi noktasında Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını ancak uluslararası arenada verilen sözlerin yerine getirilmediğini kaydetti.

Avrupa'da ülkelerin sınırlarını dikenli tellerle ördüğüne değinen Uslu, "(Mültecileri denize dökün) diyen siyasetçilerin oyları yükseliyor, binlerce sığınmacı çocuk kayboluyor. Uluslararası kuruluşlar ise sadece ölüm istatistikleri tutan kurumlar haline gelmiş. Olaya insan olarak bakmak gerekiyor. Bu açıdan Cenevre sözleşmesi yetersiz." diye konuştu.