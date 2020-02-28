Esed rejimine ait helikopterin düşürülme anı kameralar tarafından kaydedildi

28.02.2020 19:07 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:11

İdlib'de dün gece Esed rejimi tarafından düzenlenen hain saldırıda 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), saldırının ardından Esed rejimi güçlerine misliyle karşılık verdi.

ESED REJİMİNE AĞIR DARBE

Milli Savunma Bakanı Akar, "Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi" dedi.

HELİKOPTERİN DÜŞME ANI KAMERADA

Saldırı sonrası Esed rejimine ait düşürülen 5 helikopterden birinin düşürülme anı kameralara yansıdı. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de Esed rejimine ait bir helikopterin Türk askeri tarafından düşürülme anı kameralar tarafından kaydedildi.