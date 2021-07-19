Esed rejiminden Kurban Bayramı öncesi Bab'a saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esed rejiminden Kurban Bayramı öncesi Bab'a saldırı

Esed rejiminden Kurban Bayramı öncesi Bab'a saldırı
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Beşşar Esed rejimi, Kurban Bayram'ı öncesinde Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Beşşar Esed rejimi, Kurban Bayram'ı öncesinde Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Esed rejimi, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesinin güneyindeki Ebu Zindin gümrüğü çevresinde konuşlu Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarını füzeyle hedef aldı.

Saldırılarda Ebu Zindin gümrüğünde konuşlu 2 SMO askeri hayatını kaybetti, 5'i yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastaneler nakledildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesi Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Son dakika! Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 2'si çocuk toplam 6 sivil öldü
Son dakika! Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 2'si çocuk toplam 6 sivil öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Demet Akalın Kaan Yıldırım Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Arda Turan Gökhan Gönül Şaban Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esed rejiminden Kurban Bayramı öncesi Bab'a saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 21:29:58. #1.15#

title