Esed rejiminden İsrail'in Şam'a saldırı düzenlediği iddiası

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine saldırı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın son dakika haberine göre, İsrail'in, başkent Şam'ın güneyine saldırı düzenlediği iddia edildi.

Patlama seslerinin duyulduğu belertilen haberde, saldırıda can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Esed rejimi, İsrail'in 30 Aralık'ta Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine, 25 Aralık 2020'de de Hama iline bağlı Misyaf bölgesine füze saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrail ordusu, 18 Kasım'da Suriye'de Esed rejimi ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücüne ait askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan