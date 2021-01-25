Esed rejimi yüksek enflasyon nedeniyle 5 bin liralık yeni banknot bastı
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Esed rejimi yüksek enflasyon nedeniyle 5 bin liralık yeni banknot bastı

25.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:54
Esed rejimi yüksek enflasyon nedeniyle 5 bin liralık yeni banknot bastı

Suriye'de Esed rejimine bağlı Merkez Bankası enflasyon oranlarının artması nedeniyle ülkenin en büyük para birimini 5 bin Suriye Lirası'na çıkardı.

Suriye'de Esed rejimine bağlı Merkez Bankası enflasyon oranlarının artması nedeniyle ülkenin en büyük para birimini 5 bin Suriye Lirası'na çıkardı.

Suriye Merkez Bankasından yapılan açıklamada, pazar günü tedavüle giren 5 bin liralık yeni banknotların nakit alışverişlerini kolaylaştıracağı öne sürüldü.

Merkez Bankası, en son 2017'de enflasyon oranlarının artması ve Suriye Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle 2 bin liralık banknot çıkarma kararı almıştı.

Enflasyonun daha büyük oranlarda artmasının ardından ülkenin en yüksek para birimi yaklaşık 1,70 dolara denk gelen 5 bin liraya çıkarılmış oldu.

Esed rejiminin, enflasyonu durdurmaya yönelik olmayan bu hamlesinin duruma uyum sağlamaya yönelik olduğu belirtildi.

Suriye Lirası iç savaşın başından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 6 bin değer kaybederken, son bir yılda market fiyatlarında yüzde 300'e varan enflasyon yaşandı.

Yerel basında çıkan haberlerde ve sosyal medyada yeni banknot basılma kararı eleştiriyle karşılandı.

Ülkedeki bazı ekonomistler, Esed rejiminin bütçe açığını para basarak kapatmaya çalıştığını ve söz konusu kararın Suriye Lirası'nın daha fazla değer kaybetmesine yol açacağını ifade etti.

- Esed rejiminin ekonomisi darboğazda

Suriye'de on yıllardır süren yolsuzlukların neden olduğu ekonomik kriz, 2011'de patlak veren iş savaşla derinleşti.

Esed rejimi ve destekçilerinin kaynakları kullanarak altyapıyı yok etmesi, ülke ekonomisini darboğaza soktu.

Kontrol altında tuttuğu bölgelerde gasp, kaçakçılık ve yağmacılık yapan yerli ve yabancı milis grupları destekleyen rejim, ülke ekonomisinin kontrolünü yitirdi.

Esed rejiminin işlediği insanlığa karşı suçlar karşısında ABD ve Avrupa tarafından ekonomik yaptırımlara maruz kalması, Suriye Lirası'nın hızla değer kaybetmesine yol açtı.

İç savaş öncesinde 1 dolar 47 Suriye Lirası'na denk gelirken, bugün 1 dolar yaklaşık 3000 Suriye Lirası'na tekabül ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Temim Hocaoğlu

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