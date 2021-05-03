Esed rejimi, YPG/PKK'nın ele geçirdiği Kamışlı'daki Tay Mahallesi'ni seçimden sonra geri almayı hedefliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Esed rejimi, YPG/PKK'nın ele geçirdiği Kamışlı'daki Tay Mahallesi'ni seçimden sonra geri almayı hedefliyor

Esed rejimi, YPG/PKK'nın ele geçirdiği Kamışlı'daki Tay Mahallesi'ni seçimden sonra geri almayı hedefliyor
Anadolu Ajansı / Eşref Musa - Haberler | Güncel

Esed rejimi yetkilileri, terör örgütü YPG/PKK'nın Kamışlı'da çatışarak ele geçirdiği Tay Mahallesi'nin seçimlerden sonra geri alınacağını söyledi.

Esed rejimi yetkilileri, terör örgütü YPG/PKK'nın Kamışlı'da çatışarak ele geçirdiği Tay Mahallesi'nin seçimlerden sonra geri alınacağını söyledi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Haseke Valisi Gassan Halil, Kamışlı ilçesinde aralarında Tay aşiretinin de bulunduğu bölgedeki aşiret liderleriyle bir araya geldi. Vali Halil, görüşmede aşiret liderlerine mahalleyi seçimlerden sonra geri alacakları sözünü verdi.

Öte yandan Esed rejiminin Ulusal Güvenlik Daire Başkanı Ali Memluk'ün bir temsilcisinin 1 Mayıs'ta Kamışlı Havaalanı'nda terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarıyla toplantı düzenlediği bildirildi.

Tay Mahallesi'nden teröristlerin çekilmesini isteyen temsilcinin, çekilmeme durumunda teröristlere bunun sonuçlarına katlanacakları uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Yerel kaynaklar, Esed rejimi askeri yetkililerinin, mahalledeki rejim yandaşları Şebbiha milislerinin öfkesini yatıştırmak için en kısa sürede mahallenin kontrolün tekrar ele geçirileceğini taahhüt ettiği belirtiliyor.

Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK'nın Kamışlı'daki konumları

Kamışlı ilçe merkezi, 20-25 Nisan'da YPG/PKK'lı teröristlerle Esed rejimine bağlı "Difa El-Vatani (Ulusal Güvenlik)" adlı silahlı milis gücü arasındaki şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.

İki taraftan da onlarca kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı çatışmalarda, YPG/PKK'lı teröristler, rejim güçlerinin kontrolündeki Tay Mahallesi'ni 23 Nisan'da ele geçirmişti.

Bu sürede Esed rejimi güçlerinin mahalleyi tekrar kontrolüne almaya çalışması çatışmaları şiddetlendirirken, mahalle sakinleri evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Rusya ara buluculuk yapmak için devreye girmiş, varılan anlaşmada, teröristlerin mahalleden çekilmesi ve yerlerine Esed rejimine bağlı polislerin gelmesi kararlaştırılmıştı.

Anlaşmanın uygulanması için teröristlere bir gün süre verilmiş fakat YPG/PKK'lılar bölgeden çekilmeye yanaşmamıştı.

Terör örgütünün mahalleyi ele geçirmesinin ardından rejim güçlerinin kent merkezindeki varlığı sadece Halko Mahallesi, "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölge ve havalimanıyla sınırlı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış
Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış
Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi
Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Antonio Guterres
Magazin Hakan Altun Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Esed rejimi, YPG/PKK'nın ele geçirdiği Kamışlı'daki Tay Mahallesi'ni seçimden sonra geri almayı hedefliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 18:41:56. #1.14#

title