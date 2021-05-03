Esed rejimi, YPG/PKK'nın ele geçirdiği Kamışlı'daki Tay Mahallesi'ni seçimden sonra geri almayı hedefliyor

Esed rejimi yetkilileri, terör örgütü YPG/PKK'nın Kamışlı'da çatışarak ele geçirdiği Tay Mahallesi'nin seçimlerden sonra geri alınacağını söyledi.

Esed rejimi yetkilileri, terör örgütü YPG/PKK'nın Kamışlı'da çatışarak ele geçirdiği Tay Mahallesi'nin seçimlerden sonra geri alınacağını söyledi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Haseke Valisi Gassan Halil, Kamışlı ilçesinde aralarında Tay aşiretinin de bulunduğu bölgedeki aşiret liderleriyle bir araya geldi. Vali Halil, görüşmede aşiret liderlerine mahalleyi seçimlerden sonra geri alacakları sözünü verdi.

Öte yandan Esed rejiminin Ulusal Güvenlik Daire Başkanı Ali Memluk'ün bir temsilcisinin 1 Mayıs'ta Kamışlı Havaalanı'nda terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarıyla toplantı düzenlediği bildirildi.

Tay Mahallesi'nden teröristlerin çekilmesini isteyen temsilcinin, çekilmeme durumunda teröristlere bunun sonuçlarına katlanacakları uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Yerel kaynaklar, Esed rejimi askeri yetkililerinin, mahalledeki rejim yandaşları Şebbiha milislerinin öfkesini yatıştırmak için en kısa sürede mahallenin kontrolün tekrar ele geçirileceğini taahhüt ettiği belirtiliyor.

Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK'nın Kamışlı'daki konumları

Kamışlı ilçe merkezi, 20-25 Nisan'da YPG/PKK'lı teröristlerle Esed rejimine bağlı "Difa El-Vatani (Ulusal Güvenlik)" adlı silahlı milis gücü arasındaki şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.

İki taraftan da onlarca kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı çatışmalarda, YPG/PKK'lı teröristler, rejim güçlerinin kontrolündeki Tay Mahallesi'ni 23 Nisan'da ele geçirmişti.

Bu sürede Esed rejimi güçlerinin mahalleyi tekrar kontrolüne almaya çalışması çatışmaları şiddetlendirirken, mahalle sakinleri evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Rusya ara buluculuk yapmak için devreye girmiş, varılan anlaşmada, teröristlerin mahalleden çekilmesi ve yerlerine Esed rejimine bağlı polislerin gelmesi kararlaştırılmıştı.

Anlaşmanın uygulanması için teröristlere bir gün süre verilmiş fakat YPG/PKK'lılar bölgeden çekilmeye yanaşmamıştı.

Terör örgütünün mahalleyi ele geçirmesinin ardından rejim güçlerinin kent merkezindeki varlığı sadece Halko Mahallesi, "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölge ve havalimanıyla sınırlı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa