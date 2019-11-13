Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 3 kardeş hayatını kaybetti

13.11.2019 21:26 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:26

Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yönelik hava ve kara saldırılarında 3 kardeş hayatını kaybetti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kefrenbil ilçesi, Marrıthırme, Frikye, Muşeyrife, Sutuh ed Deyr ve Dar El Kebire köylerine hava saldırısı düzenledi.

Esed rejimi de sabah saatlerinden bu yana, İdlib'in güney kırsalındaki Kefrenbil ilçesine ve Bıdama Beldesine, Naciyye, Kefer secne, Şeyh Sindiyan, Rekaya, Maarzite, Kirisaa, Cibala Um Celal, Barbu ve Sırman'a karadan ve havadan yoğun saldırılar düzenliyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Esed rejiminin akşam saatlerinde İdlib'in Kefer secne köyüne düzenlediği hava saldırılarında 3 kardeş yaşamını yitirdi, 5'ten fazla sivil yaralandı.

Geçen ay sivil yerleşimlere saldırılarda 75 sivil ölmüştü

Sivil Savunmanın raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetmişti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

Kaynak: AA