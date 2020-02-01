Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e geçen ayki saldırılarında 188 sivil öldü

01.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:54

Suriye Müdahale Koordinatörlüğü, Beşşar Esed rejimi güçleri ve destekçisi Rusya'nın İdlib'e yönelik geçen ayki saldırılarında 188 sivilin öldüğünü bildirdi.

İdlib'de göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğünce yayımlanan raporda, Esed rejimi güçleri ve destekçisi Rusya'nın İdlib'e yönelik ocak ayındaki bombardımanlarında 64'ü çocuk 188 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Hayatını kaybedenler arasında iki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) çalışanı ve bir de sağlık görevlisinin yer aldığı belirtildi.

Rejim ve Rusya'nın bölgeye yönelik geçen ayki saldırılarında 28 okul, 7 çadır kent, 11 sağlık tesisi, 9 pazar yeri, 19 ibadethane, 5 sivil savunma merkezi, 3 su ve 2 elektrik santrali, 4 fırın hedef alındı.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi.

Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye ile 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1800 civarında sivil can verdi.

Kaynak: AA