: Esed rejimi ve Rusya'dan İdlib'deki sivil yerleşimlere hava saldırısı: 13 ölü

11.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:18

Esed rejimine ait savaş uçakları İdlib'deki sivil yerleşimlere hava saldırılarını yoğunlaştırırken, Rusya'ya ait uçaklar ise Halep kırsalını bombaladı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejim uçaklarının saldırılarında İdlib kent merkezinde 12, Kefer Teal köyünde 1 sivil olmak üzere toplam 13 sivil hayatını kaybetti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus uçakları sabah saatlerinden itibaren Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Etarib ve Daret İzze ilçe merkezleri, Urim el-Kubra beldesi, Kefer Hamra ve Cine köyü ile Leyremun bölgesini hedef aldı.

Rus bombardımanında ölen ya da yaralanan bilgisine henüz ulaşılamadı.

Kaynak: AA

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