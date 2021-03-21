Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki hastaneye topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 6...
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Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki hastaneye topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 6...

21.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:56
Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki hastaneye topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 6...

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki hastaneye topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki hastaneye topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet

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