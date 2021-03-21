Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki hastaneye topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 6...
21.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:56
Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki hastaneye topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki hastaneye topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet