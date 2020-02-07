Esed rejimi ve destekçileri Serakib ilçesinde 170 bin sivili evsiz bıraktı
Anadolu Ajansı (AA), İdlib'in güneyindeki 170 bin sivilin yaşadığı Serakib ilçe merkezini, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ele geçirmesinden kısa süre önce havadan görüntüledi.
Anadolu Ajansı (AA), İdlib'in güneyindeki 170 bin sivilin yaşadığı Serakib ilçe merkezini, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ele geçirmesinden kısa süre önce havadan görüntüledi.
TSK'nin gözlem noktalarına sevkiyatı sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne askeri sevkiyata devam ediyor.
Çok sayıda tanktan oluşan TSK konvoyu, İdlib'in farklı noktalarına konuşlandı.