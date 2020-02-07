Esed rejimi ve destekçileri Serakib ilçesinde 170 bin sivili evsiz bıraktı
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Esed rejimi ve destekçileri Serakib ilçesinde 170 bin sivili evsiz bıraktı

Anadolu Ajansı (AA), İdlib'in güneyindeki 170 bin sivilin yaşadığı Serakib ilçe merkezini, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ele geçirmesinden kısa süre önce havadan görüntüledi.

07.02.2020 20:48 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:50
Esed rejimi ve destekçileri Serakib ilçesinde 170 bin sivili evsiz bıraktı

(AA), 'in güneyindeki 170 bin sivilin yaşadığı ilçe merkezini, rejimi ve destekçilerinin ele geçirmesinden kısa süre önce havadan görüntüledi.

TSK'nin gözlem noktalarına sevkiyatı sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne askeri sevkiyata devam ediyor.

Çok sayıda tanktan oluşan TSK konvoyu, İdlib'in farklı noktalarına konuşlandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Esed rejimi ve destekçileri Serakib ilçesinde 170 bin sivili evsiz bıraktı
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