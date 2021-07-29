Esed rejimi ülkenin güneyindeki Dera il merkezinde kuşattığı mahalleye askeri operasyon başlattı

Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneyindeki Dera il merkezinde yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı Dera el-Beled Mahallesi'ne uyguladığı ablukanın kaldırılması için pazartesi varılan anlaşmaya rağmen askeri operasyon başlattı, mahallede çatışmalar yaşanıyor.

Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneyindeki Dera il merkezinde yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı Dera el-Beled Mahallesi'ne uyguladığı ablukanın kaldırılması için pazartesi varılan anlaşmaya rağmen askeri operasyon başlattı, mahallede çatışmalar yaşanıyor.

Esed rejiminin Dera şehir merkezinde 25 Haziran'dan itibaren ablukaya aldığı Dera el-Beled Mahallesi'ndeki gerginliği tırmandırdı.

Mahalledeki hakimiyetini güçlendirmek isteyen rejim güçleri, sabah erken saatlerde bölgeye girmek için harekete geçti.

Deralı aktivistlerin kurduğu Horan Özgürleri Topluluğu sözcüsü Eymen Ebu Nokta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimine bağlı 4. ve 9. Lejyon şehir merkezindeki Dera el-Beled'in tümünü kontrol altında almak için operasyon başlattığını söyledi.

Ebu Nokta, rejim ordusunun Dera el-Beled Mahallesi'ne Nahla, Kasad ve Kubbe olmak üzere 3 eksenden giriş yapmaya çalıştığını kaydetti.

Rejim güçlerinin karadan ilerlemeye çalışan birliklerine havan, tank ve top atışlarıyla destek verdiğini belirten Ebu Nokta, bölge halkı ve eski muhaliflerin ise ellerindeki hafif silahlarla karşılık vermeye çalıştığını belirtti.

Bölgede çatışmalar devam ediyor.

Tek sağlık ocağı kapatıldı en az 600 aile göç etti

Ebu Nokta, mahalledeki tek sağlık ocağının da sürekli hedef alınması nedeniyle kapatıldığını belirterek "Rejim ordusu askeri operasyon başlattı diye insanlar korkarak evlerini terk etmeye başladı. Dünden bu yana 600 aile göç etti. Bombardımandan dolayı çok sayıda yaralı sivil var." dedi.

Rejimin Dera el-Beled Mahallesi'nde düzenlediği havan saldırısında Ahmet Ferhan Kuteyfan adlı kişinin hayatını kaybettiği bildiren Ebu Nokta, Esed rejiminin Temmuz 2018'den bu yana ilk defa Dera'ya havan, roket, top atışı gibi karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlediğini aktardı.

Diğer yandan Ebu Nokta, Dera iline bağlı Casem, Neva ve Sayda ilçelerinde Esed rejimine bağlı yol kontrol noktası ve karakolların bilinmeyen kişiler tarafından hedef alındığını ifade etti.

40 bin sivil yerinden edilebilir

Adını vermek istemeyen Dera'daki Uzlaşı Merkezi (Deralı Merkezi Komitesi) üyesi, rejim heyeti ile yapılan son görüşme turunda, anlaşma sağlanamadığını kaydetti.

Dera'daki Uzlaşı Merkezi üyesi, 40 bin sivilin???????, Esed rejiminin isteklerini kabul etmemesi durumunda Dera el-Belde'den muhalif bölgelerine geçmek istediğini ifade etti.

Gerginlik ve abluka nasıl başladı?

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, 25 Haziran'da Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki eski muhaliflerden, ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini ve evlerin aranmasına izin vermelerini istemişti.

Bu doğrultuda Çeçen asıllı "Esedullah" adıyla bilinen Rus komutan, Uzlaşı Merkezi (Deralı Merkezi Komite) üyeleri ve bölge halkının ileri gelenleriyle görüşerek rejimin talebini iletmişti.

Dera'daki Uzlaşı Merkezi ve bölge halkının ileri gelenleri, bu isteğe, Temmuz 2018'de Rusya ara buluculuğunda Esed rejimiyle sadece ağır silahların teslim edilmesi yönünde varılan uzlaşıya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Esed rejimi, Dera el-Beled'de yaşayan yaklaşık 40 bin sivile 25 Haziran'da abluka uygulamaya başladı.

Pazartesi de Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında şehir merkezindeki Dera Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki eski askeri muhaliflerden ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmeleri, evlerin aranmasına izin vermeleri ve ablukanın kaldırılması konularında anlaşmaya varılmıştı. Ancak Esed rejimi anlaşmanın dışına çıkarak mahalledeki hakimiyetini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dera'daki son durum

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili, Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

Rejim, abluka ve yoğun saldırıya maruz bıraktığı Dera'da Rusya'nın ara buluculuğunda muhaliflerle Temmuz 2018'de görüşmeler yapmış, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken uzlaşmayı reddeden gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Dera'dan ayrılmayan eski muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği Tafas, Dera el-Beled ve Basra Şam'da hafif silahlarla varlık gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa