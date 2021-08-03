Esed rejimi, Suriye'nin güneyindeki Dera kent merkezini tank atışlarıyla hedef aldı

Beşşar Esed rejimi güçleri, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, Rusya'nın ara buluculuğunda, bölge halkıyla yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine şehir merkezinde kuşattığı Dera el-Beled Mahallesi'ne havan topu ve tank atışlarıyla saldırdı.

Beşşar Esed rejimi güçleri, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, Rusya'nın ara buluculuğunda, bölge halkıyla yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine şehir merkezinde kuşattığı Dera el-Beled Mahallesi'ne havan topu ve tank atışlarıyla saldırdı.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli gruplardan oluşan rejim güçlerinin Dera il merkezinde yer alan Dera el-Beled Mahallesi'ndeki hakimiyetini güçlendirmek için 29 Temmuz'da başlattığı saldırılar sürüyor.

AA'nın Deralı aktivist ve gazetecilerin kurduğu Horan Özgürleri Topluluğundan edindiği bilgiye göre, Esed rejimi güçleri ve bölge halkı arasında Rusya gözetiminde, şehir merkezindeki Dera el-Mahatta bölgesinde dün gerçekleşen görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Görüşmelerde, rejim güçleri, Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki silahlı muhalif gruplardan ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini, evlerin aranması ve mahallede 9 kontrol noktası kurulmasına izin verilmesi talebini yeniledi.

Buna karşılık, bölge halkı adına görüşmeleri yürüten Dera'daki Uzlaşı Merkezi (Deralı Merkezi Komite) ise rejimin isteklerine karşı çıktı.

Bunun üzerine rejim güçleri, gece saatlerinde, kuşattığı Dera el-Beled Mahallesi'ne tank atışı ve havan toplarıyla saldırdı.

Bombardımanın ardından mahalledeki sivillerin büyük kısmı nispeten daha güvenli gördükleri mahallelere göç etti.

Kent merkezi ve kırsal bölgelere askeri yığınak yapan rejim güçleri, Dera'nın batı kırsalındaki Mızeyrib beldesini de havan toplarıyla hedef aldı.

Dera'da ne olmuştu?

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, 25 Haziran'da Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki muhaliflerden, ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini ve evlerin aranmasına izin vermelerini istemişti.

Dera'daki Uzlaşı Merkezi (Deralı Merkezi Komite) ve bölge halkının ileri gelenleri, bu isteğe, Temmuz 2018'de Rusya ara buluculuğunda Esed rejimiyle sadece ağır silahların teslim edilmesi yönünde varılan anlaşmaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Esed rejimi güçleri, Dera el-Beled'de yaşayan yaklaşık 40 bin sivile 25 Haziran'da abluka uygulamaya başlamıştı. 26 Temmuz'da da Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki askeri muhaliflerden ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmeleri, evlerin aranmasına izin vermeleri ve ablukanın kaldırılması konularında anlaşmaya varılmıştı.

Ancak Esed rejiminin anlaşmanın dışına çıkarak mahalledeki hakimiyetini güçlendirmeyi amacıyla, 29 Temmuz sabahı mahalleye kara operasyonu başlatması üzerine gerginlik Dera ilinin doğu ve batı kırsallarına da sıçramıştı. Taraflar arasında çıkan çatışmalar sonucu Dera'daki yerel silahlı muhalifler, rejim güçlerine ait çok sayıda kontrol noktasını ele geçirip bazı rejim unsurlarını esir almıştı.

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili, Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

Rejim, abluka ve yoğun saldırıya maruz bıraktığı Dera'da Rusya'nın ara buluculuğunda muhaliflerle Temmuz 2018'de görüşmeler yapmış, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken uzlaşmayı reddeden bazı gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Dera'dan ayrılmayan muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği bölgelerin bazılarında hafif silahlarla varlık gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa