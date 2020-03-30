Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ikinci ölümün yaşandığını açıkladı Beşşar Esed rejimi, Suriye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ölenlerin sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu.

Beşşar Esed rejimi, Suriye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ölenlerin sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu.

Esed rejiminin sağlık bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ikinci ölümün gerçekleştiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, gün içinde yaptığı açıklamada, "Bu sabah itibarıyla Suriye'de 1'i ölen 10 Kovid-19 vakası var ve bu buz dağının görünen kısmı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Esed rejimi, dün ülkede yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölümü açıklamıştı.

Kaynak: AA